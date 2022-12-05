СБУ викрила екскерівника банку РФ, який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні
Служба безпеки України затримала у звільненому Херсоні керівника колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора.
У такий спосіб рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Більша частина з отриманих коштів мала йти на фінансування війни рф проти України.
За інформацією СБУ, для реалізації проєкту агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.
"Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку", – йдеться у повідомленні.
Поплічник РФ змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.
Після звільнення Херсону екскерівник банку РФ намагався "залягти на дно" в одній із міських лікарень. Однак СБУ встановила його місцезнаходження та затримала.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
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