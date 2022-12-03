СБУ викрила п'ятьох організаторів псевдореферендуму на Луганщині

Про це інформує СБУ.

Організаторами псевдореферендуму виявилися п'ять "депутатов народного совета ЛНР III созыва", серед яких - родич "мера" Луганська, який перебуває під санкціями України та західних країн-партнерів за особливо тяжкі злочини. Вони почали працювати з окупаційною владою ще у 2014 році. На своїх посадах вони сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських захисників.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти за вказівкою Кремля здійснювали підготовку та проведення фейкового референдуму. Зокрема у вересні 2022 року вони ініціювали голосування щодо прийняття псевдозакону про "референдум" на захоплених територіях Луганської області. Після цього звернулися до ватажка терористичної організації "ЛНР" Пасічника, щоби він підписав цей "документ".

Також колаборанти брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, у яких закликали мешканців тимчасово окупованих територій зробити свій "вибір" на користь Росії. Також для схиляння населення на свій бік вони особисто їздили по "виборчих округах".

В організації цього псевдореферендуму фігурантам допомагали куратори-представники путінської партії "Єдіная Росія" та кремлівські піар-технологи.

Наразі колаборантам повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

2 грудня СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому рятувальнику Луганщини, який очолив органи окупаційної влади.