У Херсоні виявили працівників окупаційного "СІЗО", де катували українців
СБУ затримала у Херсоні зловмисників, які працювали в окупаційному "СІЗО", де російські окупанти катували викрадених українців
Про це інформує Служба безпеки України.
Правоохоронці викрили трьох зловмисників, які під час окупації Херсона вони приєдналися до створеного державою-спонсором тероризму "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".
Зловмисники придушували рух опору, проводили масові репресії на Півдні.
Слідство встановило, що ті особисто "приймали" в окупаційному "СІЗО" викрадених місцевих жителів і незаконно ув'язнювали їх у камерах з нелюдськими умовами.
За даними слідства, колаборантами виявились посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Зокрема в.о. керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи.
"Саме після захоплення Херсона один добровільно погодився стати "помощником начальника по работе с общественностью", а інший ˗ "старшим оперуполномоченным" у складі вже карального органу РФ. З ними була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації", - роз'яснили у пресслужбі.
Після звільнення Херсону зловмисники намагалися переховуватись, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування.
Нині їм повідомлено про підозру за держзраду, вчинена в умовах воєнного стану. Їм передбачається покарання до 15 років або довічне ув’язнення.
- Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.
- 17 листопада Генштаб звітував, що про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.
- Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.
- СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе