У Херсоні виявили працівників окупаційного "СІЗО", де катували українців

Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили трьох зловмисників, які під час окупації Херсона вони приєдналися до створеного державою-спонсором тероризму "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Зловмисники придушували рух опору, проводили масові репресії на Півдні.

Слідство встановило, що ті особисто "приймали" в окупаційному "СІЗО" викрадених місцевих жителів і незаконно ув'язнювали їх у камерах з нелюдськими умовами.

За даними слідства, колаборантами виявились посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Зокрема в.о. керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи.

"Саме після захоплення Херсона один добровільно погодився стати "помощником начальника по работе с общественностью", а інший ˗ "старшим оперуполномоченным" у складі вже карального органу РФ. З ними була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації", - роз'яснили у пресслужбі.

Після звільнення Херсону зловмисники намагалися переховуватись, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування.

Нині їм повідомлено про підозру за держзраду, вчинена в умовах воєнного стану. Їм передбачається покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

17 листопада Генштаб звітував, що про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.

Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.

СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.

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