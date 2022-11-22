У Херсоні затримали колаборанта, який "вибивав голоси" за приєднання до Росії

Про це інформує Служба безпеки України.

"У ході стабілізаційних заходів у Херсоні затримано представника "избирательной комиссии", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру. Ця псевдоустанова виконувала завдання Кремля щодо організації та проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ", - пише пресслужба.

Затриманий, місцевий житель Херсону, на початку повномасштабної війни РФ підтримав окупантів і почав співпрацювати. Він ходив по квартирах й закликав людей "голосувати" за фейковий референдум, якщо українці відмовлялися, то зловмисник погрожував фізичною розправою і кликав озброєних рашистів, які "чергували" біля під’їзду.

"Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту. За це його призначили на "посаду" з грошовим "утриманням" коштом агресора", - роз'яснюють правоохоронці.

Слідчі повідомили йому про підозру за колабораційну діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованій території.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

17 листопада Генштаб звітував, що про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.

Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.

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