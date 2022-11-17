Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони України його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

"Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України", - кажу у Генштабі.

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За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

А за поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ надано так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь.

Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.

15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.

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