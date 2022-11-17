Окупанти мінують інфраструктуру у Каховці й вилучили всі підручники з історії України в Енергодарі, - Генштаб
У Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінують об’єкти інфраструктури. А в Енергодарі Запорізької області вилучили всі підручники з історії України для подальшого їх знищення
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Як зазначається, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони України його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.
"Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України", - кажу у Генштабі.
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За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.
А за поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ надано так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь.
- Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.
- 15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.
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