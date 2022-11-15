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"Адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки, - росЗМІ

15 листопада, 2022 вiвторок
14:25
Суспільство окупанти оркі русня

Окупаційна "адміністрація" виїхала з Нової Каховки "через обстріли ЗСУ"

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області", - йдеться в повідомленні.

  • Окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.

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війна з Росією
окупанти
Нова Каховка
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