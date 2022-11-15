"Адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки, - росЗМІ
Окупаційна "адміністрація" виїхала з Нової Каховки "через обстріли ЗСУ"
Про це повідомляє російське видання ТАСС.
"Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області", - йдеться в повідомленні.
- Окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.
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