Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Справу було відкрито за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити й спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, на власному каналі пропагандиста YouTube та Telegram-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників", - поінформували в ОГП.

Слідство дійшло висновку, що Красовський налаштовує російську авдиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ.