До суду скерували справу російського пропагандиста, який закликав убивати українських дітей
До суду скерували справу російського пропагандиста Антона Красовського, який в ефірі Russia Today закликав топити й спалювати українських дітей
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Справу було відкрито за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України).
"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити й спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, на власному каналі пропагандиста YouTube та Telegram-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників", - поінформували в ОГП.
Слідство дійшло висновку, що Красовський налаштовує російську авдиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ.
- Раніше Красовського визнали винним за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації) та за ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Його заочно засудили до 5 років позбавлення волі.
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