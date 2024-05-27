В Україні оголосили заочну підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку
Служба безпеки України повідомила про заочну підозру заступнику російського міністра оборони Олексію Криворучку, за наказами якого армія окупантів отримує зброю та боєприпаси, зокрема балістичні ракети "Іскандер"
Про це повідомляє СБУ.
Відповідно до даних слідства, Криворучко брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Зазначається, що за його наказами до російських угруповань надходить зброя і боєприпаси, що виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ.
Водночас встановлено, що заступник міністра оборони РФ особисто координує поставки війську окупантів керованих авіабомб і балістичних ракет "Іскандер". Їх ворог використовує для завдання масованих ударів по українській цивільній інфраструктурі.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.
Наразі тривають комплексні заходи, аби притягнути фігуранта, який перебуває на території РФ, до відповідальності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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