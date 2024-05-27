В Україні оголосили заочну підозру заступнику міністра оборони РФ Криворучку

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до даних слідства, Криворучко брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що за його наказами до російських угруповань надходить зброя і боєприпаси, що виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ.

Водночас встановлено, що заступник міністра оборони РФ особисто координує поставки війську окупантів керованих авіабомб і балістичних ракет "Іскандер". Їх ворог використовує для завдання масованих ударів по українській цивільній інфраструктурі.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи, аби притягнути фігуранта, який перебуває на території РФ, до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.