ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків
Про це повідомила Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
"ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків", - заявила вона.
Постолюк додала, що експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.
Прокурор САП клопотав про обрання Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, що НАБУ разом із САП викрили корупційну схему, у результаті якої державному бюджету було заподіяно збитків на суму понад 286 млн грн. Про підозру повідомили, зокрема, ексголові Дніпропетровської ОВА.
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