ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн

Про це повідомила Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків", - заявила вона.

Постолюк додала, що експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Прокурор САП клопотав про обрання Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.