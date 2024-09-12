Завдали збитків на 286 млн грн: ексголові Дніпропетровської ОВА та іншим посадовцям оголосили підозру в корупції

Про це повідомляють НАБУ та САП.

Як встановило слідство, у 2022 році підозрювані для отримання можливості першочергового фінансування замінили у документах відомості про потребу в проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їхнього експлуатаційного обслуговування.

Така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування. Водночас витрати на поточний та капітальний ремонти доріг в умовах воєнного стану були можливі лише в останню чергу.

Крім того, слідство з'ясувало, що фігуранти безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. Пізніше саме на цю суму були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з колишнім головою Дніпропетровської ОВА.

"Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн. Зазначимо, що частину цих коштів перераховано на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником", - йдеться у повідомленні.

Про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України повідомили:

ексголові Дніпропетровської ОВА;

ексзаступнику голови Дніпропетровської ОВА;

екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОВА;

ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОВА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.