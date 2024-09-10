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Родина нардепа Іванісова придбала авто та нерухомість на майже $2 млн за час його депутатства, - Bihus.Info

Юлія Лаврук
10 вересня, 2024 вiвторок
09:59
Суспільство долари

Родина нардепа Романа Іванісова за час його депутатства придбала автомобілів і житла на майже $2 млн, попри вдвічі меншу суму готівкових заощаджень

Зміст

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як пишуть журналісти, на момент парламентських виборів у 2019 році нардеп декларував досить скромні активи та заробітки, але вказував значні суми заощаджень в готівці - приблизно на 1 млн доларів.

Водночас до потрапляння в парламент нардеп показував у декларації лише невеликий дохід від оренди, власну зарплату у 56 тис. грн і зарплату дружини Марини на рівні 37 тис. грн.

Вже на початку 2020 року Марина Іванісова придбала одразу два нових преміальних Mercedes - GLE350 та GLS400, витративши за тодішнім курсом приблизно 200 тис. грн. Тоді ж жінка інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця у ЖК "Manhattan city" біля центрального київського вокзалу.

Розслідувачі зазначають, що нерухомість тоді мала б обійтися Марині Іванісовій ще у приблизно 320 тис. доларів. Крім того, у 2021 році дружина нардепа придбала також новий Volkswagen Multivan за 90 тис. доларів.

Сам Іванісов восени 2022 року інвестував понад 12 млн грн у ще дві квартири в Києві. Відповідно до його декларації, ці гроші належали його 66-річній матері Ірині Іванісовій, яка зареєстрована як ФОП у Бердянську.

"Цікаво, що попри значні вливання Іванісових в нерухомість в Києві, матір нардепа продовжує перебувати в тимчасово окупованому Бердянську і вже перереєструвала свій ФОП за російським законодавством", - йдеться у матеріалі.

У 2023-му дружина Іванісова придбала одразу три земельні ділянки і котедж, який ще добудовують, у котеджному містечку "Ariel Village", що поблизу Києва. У виданні зазначають, що тоді забудовник продавав будинки за мінімум 30 млн грн.

Проте земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито у понад 3 млн грн. Жінка пояснила журналістам це тим, що "купила за ту вартість, за яку продавали".

"Сам депутат, пославшись на зайнятість, попросив журналістів скинути питання в один з месенджерів. Але станом на момент виходу ефіру відповідей так і не надав. Іронічно, що в парламенті Роман Іванісов входить до складу антикорупційного комітету Верховної Ради", - додали у Bihus.Info.

Зазначимо, що у 2019 році нардепа Романа Іванісова виключили з фракції "Слуги народу" після появи даних про його судимість за зґвалтування. Пізніше очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що Іванісов не може бути позбавлений мандату.

Теги:
Україна
журналісти
корупція в Україні
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