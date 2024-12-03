Видали голосові повідомлення: прикордонники розсекретили чоловіка з "інвалідністю", який намагався виїхати в Молдову

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Для перевірки на блокпосту зупинили автомобіль, за кермом якого перебувала 37-річна жителька Дніпропетровської області. Пасажиром їхав 25-річний чоловік, земляк водійки, який надав документи особи з вадами слуху та мовлення другої групи інвалідності. Проте перевірка встановила, що довідки мають ознаки підробки: відсутні печатки на фотографіях та штампи невстановленого зразка", - розповіли прикордонники.

Видали чоловіка також голосові повідомлення, які знайшли у його телефоні. У результаті чоловік і сам заговорив та зізнався, що з підробленими документами планував незаконно перетнути кордон.

"Водійка за 3,5 тис. євро організувала "повний пакет послуг" - виготовлення підроблених документів та доставку чоловіка до кордону. Під час огляду автомобіля марки Volkswagen, правоохоронці виявили печатки, кліше та бланки з відтисками територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з областей. Ці бланки були оформлені на ім’я чоловіків призовного віку", - йдеться у повідомленні.

25-річного чоловіка притягли до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Водійці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.