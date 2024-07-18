Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід

Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід

18 липня, 2024 четвер
18:20
Кримінал викрадення 14 липня немовляти

У четвер, 18 липня, в Октябрському райсуді Полтави підозрюваному у викраденні немовляти у Кременчуці обрали запобіжний захід

Зміст

Про це інформує Суспільне

Вказано, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на 60 днів з можливістю застави у розмірі 60 560 гривень.

Підозрюваний ідентифікує себе як трансгендерну жінку і пояснює свій вчинок тим, що хотів мати дитину, яку не може народити.

"Я потрапила, бо хотіла знайти головний кабінет, щоб у лікаря запитати, що треба, які документи (для всиновлення, - ред.). І там відкрита палата була, і вона оце хвалилась, говорила про цю дитину. І оце коли вона пішла, я побачила, що дитина у такому одязі. І мені так стало її жаль. Це мене й перемкнуло. У мене була така мрія -  мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць, у мене нормальні доходи", — заявила трансгендерна жінка.

Підозрюваному інкримінують частину другу статті 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі на строк до п'яти років. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

  • 14 липня у Кременчуку з пологового будинку зникло немовля: поліція влаштувала масові перевірки в місті.
  • Згодом у Полтавській області поліція затримала людину, яку підозрюють у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру. 
Теги:
Суспільство
Україна
Полтавщина
Кременчук
Читайте також:
Війна з Росією, ЗСУ
17 липня, 2024 середа
"Зараз відбувається переломний момент": експерт Дикий про хід бойових дій
Україна - США, конгрес
16 липня, 2024 вiвторок
Конгрес закликав Білий дім розкрити деталі, чи має Китай дані про втрачену в Україні зброю Штатів, - Reuters
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
18:51
Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію
18:50
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Під час нічної атаки РФ по Україні у Білорусі піднімали винищувач, - "Гаюн"
18:46
нафтовий танкер
Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту
18:36
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
18:22
Дмитро Лубінець
Україна повернула 758 дітей з Росії і ТОТ, - Лубінець
18:14
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду
18:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони
18:03
OPINION
Ігор Луценко
Про ефект футболу у війні росіян
18:01
Новини компаній
Телевізори – функціональні джерела зображення
17:57
Оновлено
Зеленський перебуває на саміті Європейської політичної спільноти: деталі
17:43
Кирило Буданов
"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк
17:43
електроенергія, відключення
Дві й три черги відключень: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 19 липня
17:41
загранпаспорт рф
РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
17:37
Оновлено
РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені
17:34
Ексклюзив
пожежа у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
17:23
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"
17:21
прапор України, Львів
Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
17:12
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
16:50
новини Заходу України
Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону
16:50
обстріл Херсона
РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії
16:43
Оновлено
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
16:40
Алек Болдвін
З фільму Болдвіна "Іржа" вирізали сцену, під час репетиції якої застрелили українку Гатчінс
16:35
Ексклюзив
Великій Британії потрібен переговірник: експерт-міжнародник Краєв про зустріч Джонсона з Трампом
16:15
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент
16:12
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне
16:11
електроенергія
У деяких областях України застосовано екстрені відключення: ситуація в енергосистемі 18 липня
16:03
OPINION
Ірина Федорів
"Судді майдану" можуть залишитися в системі. Чому судова реформа стагнує?
15:52
відключення електроенергії
Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими
15:51
Зерно, порт
Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"
15:46
Ігор Кондратюк
Кондратюк відреагував на заклики Лорак до миру на Словʼянському базарі
15:33
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
15:29
електромережі ЛЕП світло
Населені пункти за 20 км від кордону з РФ, Білоруссю та лінії фронту не відключатимуть від світла
15:27
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна блокуватиме російські радіосигнали у прифронтових регіонах
15:24
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
14:53
Збірна України, Євро-2024
Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА за підсумками Євро-2024
14:53
Червінський у суді
У Шевченківському райсуді триває засідання у ще одній справі Червінського
14:51
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:30
Морський дрон
СБУ дронами уразили базу берегової охорони РФ в окупованому Криму, - ЗМІ
14:23
телефон
Британська розвідка оцінила, як РФ намагається посилити державний контроль над інтернет-майданчиками в країні
14:05
Оновлено
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV