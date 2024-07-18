Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід
У четвер, 18 липня, в Октябрському райсуді Полтави підозрюваному у викраденні немовляти у Кременчуці обрали запобіжний захід
Про це інформує Суспільне.
Вказано, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на 60 днів з можливістю застави у розмірі 60 560 гривень.
Підозрюваний ідентифікує себе як трансгендерну жінку і пояснює свій вчинок тим, що хотів мати дитину, яку не може народити.
"Я потрапила, бо хотіла знайти головний кабінет, щоб у лікаря запитати, що треба, які документи (для всиновлення, - ред.). І там відкрита палата була, і вона оце хвалилась, говорила про цю дитину. І оце коли вона пішла, я побачила, що дитина у такому одязі. І мені так стало її жаль. Це мене й перемкнуло. У мене була така мрія - мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць, у мене нормальні доходи", — заявила трансгендерна жінка.
Підозрюваному інкримінують частину другу статті 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі на строк до п'яти років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 14 липня у Кременчуку з пологового будинку зникло немовля: поліція влаштувала масові перевірки в місті.
- Згодом у Полтавській області поліція затримала людину, яку підозрюють у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру.
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