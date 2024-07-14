У Кременчуку з пологового будинку зникло немовля, - ЗМІ

Про це повідомляє Кременчуцька газета із посиланням на редактора видання Олега Булашева.

Зазначається, що поліція перевіряє усі автівки, які виїздять із міста. Також правоохоронці працюють на залізничному й автовокзалі та в місцях масового скупчення людей.

Булашев написав, що поліція поки не надавала офіційної інформації щодо інциденту.