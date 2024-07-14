У Кременчуку з пологового будинку зникло немовля, - ЗМІ
У Кременчуку Полтавської області з пологового будинку зникло немовля: поліція влаштувала масові перевірки в місті
Про це повідомляє Кременчуцька газета із посиланням на редактора видання Олега Булашева.
Зазначається, що поліція перевіряє усі автівки, які виїздять із міста. Також правоохоронці працюють на залізничному й автовокзалі та в місцях масового скупчення людей.
Булашев написав, що поліція поки не надавала офіційної інформації щодо інциденту.
- Російські окупанти 3 липня атакували КАБами Київський район Харкова, внаслідок чого дістали поранення 14 людей, серед них двотижневе немовля.
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