Росіяни КАБами атакували Харків: поранено 6 людей, серед них 8-річний хлопчик

Останні дані про кількість поранених о 17:09 навів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, двом жінкам надали допомогу на місці. Таким чином кількість поранених зросла з чотирьох до шести.

Раніше Синєгубов повідомляв про чотирьох потерпілих. 8-річного хлопчика, 74-річну жінку, 75-річного чоловіка госпіталізували, ще одному 38-річному чоловікові надали допомогу на місці.

О 16:13 Синєгубов інформував, що в Харкові зафіксовано щонайменше три удари КАБами в Київському районі.

"Унаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано 2 приватних будинки. Підрозділи ДСНС врятували дитину", - написав Синєгубов.



О 16:35 міський голова Ігор Терехов повідомляв, що під завалами ще одна дитина. Пізніше Терехов заявив, що інформація щодо ще однієї дитини під завалами не підтвердилася.