РФ обстріляла Харків: серед поранених – двоє дітей
Російська окупаційна армія 2 липня обстріляла Харків. Унаслідок атаки дістали поранення молода жінка та двоє дітей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За щойно оновленою інформацією, у Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років. Вони отримали акубаротравми", - написав він.
О 16:06 посадовець повідомляв, що окупанти завдають ударів по Харкову, й закликав мешканців бути в укриттях.
Тип озброєння, яким ворог атакував Харків 2 липня, він не уточнив.
За його словами, за добу ворог випустив по Харківщині 29 керованих авіабомб — під обстрілами були майже всі райони області.
Довідка: Акубаротравма – це травма внаслідок дії акустичної вибухової хвилі. Вона поєднує ознаки акустичної травми та травми внаслідок тиску. За міжнародною класифікацією вона називається "черепно-мозкова травма від дії мінно-вибухової хвилі". Може призвести до порушення кровообігу в мозку, посилення внутрішньочерепного тиску, втрати пам'яті, формування рубців у мозку (що впливає на працездатність тієї чи іншої системи організму), підвищеної чутливості до нервових подразників, втрати координації, слуху, зору тощо.
- 27 червня РФ уперше вдарила по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Окупанти атакували житловий сектор і гуртожиток навчального закладу. Постраждали люди.
- За даними мера Ігоря Терехова, впродовж червня росіяни обстріляли Харків 22 рази, зокрема застосували керовані авіабомби нових типів. За місяць ворог убив у місті 6 людей та поранив 92.
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