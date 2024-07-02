РФ обстріляла Харків: серед поранених – двоє дітей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За щойно оновленою інформацією, у Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років. Вони отримали акубаротравми", - написав він.

О 16:06 посадовець повідомляв, що окупанти завдають ударів по Харкову, й закликав мешканців бути в укриттях.

Тип озброєння, яким ворог атакував Харків 2 липня, він не уточнив.

За його словами, за добу ворог випустив по Харківщині 29 керованих авіабомб — під обстрілами були майже всі райони області.

Довідка: Акубаротравма – це травма внаслідок дії акустичної вибухової хвилі. Вона поєднує ознаки акустичної травми та травми внаслідок тиску. За міжнародною класифікацією вона називається "черепно-мозкова травма від дії мінно-вибухової хвилі". Може призвести до порушення кровообігу в мозку, посилення внутрішньочерепного тиску, втрати пам'яті, формування рубців у мозку (що впливає на працездатність тієї чи іншої системи організму), підвищеної чутливості до нервових подразників, втрати координації, слуху, зору тощо.