У червні росіяни 22 рази обстріляли Харків: убили 6 людей і поранили 92
Упродовж червня росіяни обстріляли Харків 22 рази. Зокрема застосували керовані авіабомби нових типів. За місяць ворог убив у місті 6 людей та поранив 92
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що це менша кількість обстрілів, ніж у травні, але саме у червні росіяни вперше застосували для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 - керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою - більшою, ніж у ракет.
Також стало відомо, що у червні в місті 169 разів оголошували повітряну небезпеку. Загальний час тривог склав 468 годин 1 хвилину. Для міста було зафіксовано 48 реальних загроз.
"Це вкотре підкреслює: єдине, що може дати нам захист від цих загроз, - сучасні системи протиповітряної оборони", - додав Терехов.
Фото: t.me/ihor_terekhovЧитайте також: Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації
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- 9 червня чотири російські військовополонені побували на цивільних об’єктах Харкова, які ворог обстріляв наприкінці травня.
- 30 червня російська окупаційна армія вдарила КАБом по підприємству в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.
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