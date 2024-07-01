У червні росіяни 22 рази обстріляли Харків: убили 6 людей і поранили 92

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що це менша кількість обстрілів, ніж у травні, але саме у червні росіяни вперше застосували для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 - керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою - більшою, ніж у ракет.

Також стало відомо, що у червні в місті 169 разів оголошували повітряну небезпеку. Загальний час тривог склав 468 годин 1 хвилину. Для міста було зафіксовано 48 реальних загроз.

"Це вкотре підкреслює: єдине, що може дати нам захист від цих загроз, - сучасні системи протиповітряної оборони", - додав Терехов.

Фото: t.me/ihor_terekhov