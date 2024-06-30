Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації

Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації

30 червня, 2024 неділя
17:52
Війна з Росією Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові

Стали відомі імена російських військових 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку. Зокрема вони причетні до удару по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня 2024 року

Зміст

Про це повідомляють розслідувачі Molfar.

Зокрема до списку потрапив уродженець Чугуєва Харківської області генерал-майор, командувач 6-ї армії ВПС та ППО Олег Маковецький. Його призначив російський диктатор Володимир Путін. Після початку російської окупації Криму був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Список російських військових, які обстрілюють Харків

  • Олег Володимирович Маковецький
  • Олексій Геннадійович Лобода
  • Вʼячеслав Володимирович Рогозін
  • Денис Олександрович Фрідман
  • Юрій Юрійович Мамаєв
  • Максим Сергійович Криштоп
  • Валерій Вікторович Пашко
  • Андрій Олександрович Дʼяченко
  • Анатолій Володимирович Попов
  • Дмитро Анатолійович Живаєв
  • Дмитро Леонідович Підшивалов
  • Микола Володимирович Грудінін
  • Євген Вікторович Фєдотов
  • Дмитро Сергійович Опарін
  • Денис Борисович Іванов
  • Сергій Олександрович Слюсар
  • Олексій Володимирович Іларіонов
  • Олександр Сергійович Калашніков
  • Олександр Євгенійович Ширшков
  • Олександр Сергійович Випріцький
  • Олексій Юрійович Бельчев
  • Віктор Євстафієвич Ковалко
  • Вʼячеслав Миколайович Крячков

Читайте також: Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes

  • Володимир Рафаелович Мкртумян
  • Роман Миколайович Трегубенко
  • Сергій Володимирович Петлиця
  • Євген Олександрович Кібіцький
  • Дмитров Миколайович Коптілов
  • Андрій Петрович Красноперов
  • Євгеній Олександрович Черевков
  • Сергій Миколайович Масюк
  • Дмитро Сергійович Перчін
  • Магомед Ісаєвич Бажаєв
  • Іван Юрійович Безсмертних
  • Олександр Олександрович Ломакін
  • Абдулмеджид Абдулмурадович Тагіров
  • Олексій Володимирович Маняхін
  • Іван Сергійович Ісіков
  • Євген Сергійович Зайцев
  • Антон Володимирович Кусов
  • Євген Юрійович Корольов
  • Денис Володимирович Черногузов
  • Андрій Михайлович Передерій
  • Андрій Іванович Захаров
  • Олег Мельников
  • Олексій Чечеткін
  • Віктор Михайлович Романов
  • Сергій Штурбабін
  • Дмитро Барашев
  • Антон Осінцев
  • Євген В. Жуков
  • Станіслав Корецький
  • Антон Олександрович Котляров
  • Олексій Дмитрович Білоног
  • Костянтин Олександрович Кулинський

"Їхня військова частина одна з тих, яка регулярно приймає накази про бомбардування Харкова. Кожен із цього списку причетний до численних воєнних злочинів. Вони свідомо виконують злочинні накази. Але так само вони мають усвідомити й невідворотність покарання за ці злочини", - наголошують розслідувачі.

  • 25 травня РФ ударила по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. 29 травня пошуково-рятувальні роботи було завершено, загинули 19 людей.
  • 9 червня чотири російські військовополонені побували на цивільних об’єктах Харкова, які ворог обстріляв наприкінці травня.
  • 30 червня російська окупаційна армія вдарила КАБом по підприємству в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.
Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
воєнні злочини Росії
Авіація
Читайте також:
Дмитро Медведєв
27 червня, 2024 четвер
Привід оголосити війну: Медведєв зробив заяву щодо можливого арешту Шойгу та Герасимова за ордером МКС
Мобілізація жінок
29 червня, 2024 субота
Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024
28 червня, 2024 п'ятниця
Чи відбудеться підвищення тарифів на воду з 1 липня?
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
30 червня
17:46
дрони
ЗСУ дронами передають жителям Білгородщини послання, аби вони вішали на будинки прапор України і тоді їх не атакуватимуть, - ЗМІ
17:46
Ексклюзив
чат-бот вайбер-телеграм
Фундаментальна проблема Телеграму у тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав, - експерт Хіміч
17:07
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по підприємству в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля, спалахнула пожежа
17:01
Огляд
ракети Aster 15
Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати
17:00
Інтерв’ю
ЗСУ
Це випробування зброєю може зробити Україну могутньою світовою державою, - генерал Кларк
16:46
Ексклюзив
Акція Free Azov на метро "Житомирська" (Київ, 30.06.2024)
"Де тіла полеглих? Їх теж чекають": у Києві біля метро "Житомирська" пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
16:28
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень. Майже третина - на Покровському напрямку
16:24
Оновлено
самогубство підлітків
Написали на стіні дату, зняли взуття та вчинили непоправне: у Києві хлопець і дівчина стрибнули з 16-го поверху
16:03
OPINION
Тарас Шамайда
Публічне спілкування російською має сприйматися як хамство
16:01
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes
16:00
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
У нас із Заходом можуть бути різні уявлення про слово "перемога", - Зеленський
15:50
Ексклюзив
МЗС Франції
Екснардеп Шкіль пояснив, яке значення мають вибори у Франції для України
15:33
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"Маємо одного загиблого українця на шістьох росіян": Зеленський порівняв людські втрати України та РФ
15:19
Джо Байден
Байден просить спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього, - Bloomberg
14:56
В Україні вже відновлюють перші німецькі БМП у рамках угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром
14:48
військове кладовище
Проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу
14:03
Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну
Росія тримає в неволі понад 14 тис. українців, - Лубінець
14:03
OPINION
Віктор Шлінчак
До відбудови треба дожити
13:55
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Схоже, ТЦК матимуть доступи до рахунків фізосіб, - ЗМІ
13:10
Володимир Зеленський
За тиждень росіяни скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб, - Зеленський
13:06
Оновлено
Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську
Обстріл Вільнянська 29 червня: кількість поранених зросла до 38, загинули 7 людей, у тому числі діти
12:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про ураження кількох цілей "Хезболли" на півдні Лівану
12:41
Іскандер-М
Російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, - ПК "Південь"
12:41
Лісова пожежа в Греції
На грецькому острові Серіфос спалахнула масштабна лісова пожежа: кілька сіл евакуюють
12:15
Віктор Орбан
Орбан, експрем'єр Чехії та лідер ультраправих Австрії започаткували групу правих у Європарламенті
12:08
спека
Спека до +37 °C: прогноз погоди в Україні на 1 липня від Наталки Діденко
12:02
OPINION
Валерій Пекар
Путінський режим очевидно не має правонаступника
12:01
Нікі Гейлі
Ніккі Гейлі закликала Трампа готуватися до зустрічі з молодшим суперником після невдачі Байдена на дебатах
11:35
світ Південна Корея США КНДР військові новини
У КНДР вважають, що відносини між США, Японією та Південною Кореєю переросли в "азійську версію НАТО"
11:26
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон
Росія дуже зацікавлена у розколі ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції
11:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Росія не має сил та засобів для стратегічних операцій на фронті, - генерал Маломуж
10:55
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
"Звичайна рутинна робота Сил оборони": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про вибухи в окупованому Криму
10:31
"Реальний ризик": у Британії висловили занепокоєння ймовірним втручанням Росії у вибори
10:04
OPINION
Костянтин Корсун
Чому в Україні досі немає Кібервійськ?
10:01
Нігерія
У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули і постраждали 66 людей
10:00
День проголошення Акту відновлення Української Держави
30 червня - історична дата: проголошення Акту відновлення Української Держави
09:47
Франція
У Франції розпочався перший тур дострокових парламентських виборів: на що вплине ймовірна перемога ультраправих
09:12
окупанти в Криму
КамАз і три Урали: у Маріуполі партизани зафіксували евакуаційну колону техніки, забиту пораненими окупантами
08:59
Протести Ізраїль
В Ізраїлі відбувся антиурядовий мітинг із сутичками з поліцією
08:54
Ввечері 29 червня росіяни обстріляли Селидове на Донеччині й пошкодили шахту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV