Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації

Про це повідомляють розслідувачі Molfar.

Зокрема до списку потрапив уродженець Чугуєва Харківської області генерал-майор, командувач 6-ї армії ВПС та ППО Олег Маковецький. Його призначив російський диктатор Володимир Путін. Після початку російської окупації Криму був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Список російських військових, які обстрілюють Харків

Олег Володимирович Маковецький

Олексій Геннадійович Лобода

Вʼячеслав Володимирович Рогозін

Денис Олександрович Фрідман

Юрій Юрійович Мамаєв

Максим Сергійович Криштоп

Валерій Вікторович Пашко

Андрій Олександрович Дʼяченко

Анатолій Володимирович Попов

Дмитро Анатолійович Живаєв

Дмитро Леонідович Підшивалов

Микола Володимирович Грудінін

Євген Вікторович Фєдотов

Дмитро Сергійович Опарін

Денис Борисович Іванов

Сергій Олександрович Слюсар

Олексій Володимирович Іларіонов

Олександр Сергійович Калашніков

Олександр Євгенійович Ширшков

Олександр Сергійович Випріцький

Олексій Юрійович Бельчев

Віктор Євстафієвич Ковалко

Вʼячеслав Миколайович Крячков

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Володимир Рафаелович Мкртумян

Роман Миколайович Трегубенко

Сергій Володимирович Петлиця

Євген Олександрович Кібіцький

Дмитров Миколайович Коптілов

Андрій Петрович Красноперов

Євгеній Олександрович Черевков

Сергій Миколайович Масюк

Дмитро Сергійович Перчін

Магомед Ісаєвич Бажаєв

Іван Юрійович Безсмертних

Олександр Олександрович Ломакін

Абдулмеджид Абдулмурадович Тагіров

Олексій Володимирович Маняхін

Іван Сергійович Ісіков

Євген Сергійович Зайцев

Антон Володимирович Кусов

Євген Юрійович Корольов

Денис Володимирович Черногузов

Андрій Михайлович Передерій

Андрій Іванович Захаров

Олег Мельников

Олексій Чечеткін

Віктор Михайлович Романов

Сергій Штурбабін

Дмитро Барашев

Антон Осінцев

Євген В. Жуков

Станіслав Корецький

Антон Олександрович Котляров

Олексій Дмитрович Білоног

Костянтин Олександрович Кулинський

"Їхня військова частина одна з тих, яка регулярно приймає накази про бомбардування Харкова. Кожен із цього списку причетний до численних воєнних злочинів. Вони свідомо виконують злочинні накази. Але так само вони мають усвідомити й невідворотність покарання за ці злочини", - наголошують розслідувачі.