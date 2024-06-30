Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації
Стали відомі імена російських військових 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку. Зокрема вони причетні до удару по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня 2024 року
Про це повідомляють розслідувачі Molfar.
Зокрема до списку потрапив уродженець Чугуєва Харківської області генерал-майор, командувач 6-ї армії ВПС та ППО Олег Маковецький. Його призначив російський диктатор Володимир Путін. Після початку російської окупації Криму був нагороджений медаллю "За повернення Криму".
Список російських військових, які обстрілюють Харків
- Олег Володимирович Маковецький
- Олексій Геннадійович Лобода
- Вʼячеслав Володимирович Рогозін
- Денис Олександрович Фрідман
- Юрій Юрійович Мамаєв
- Максим Сергійович Криштоп
- Валерій Вікторович Пашко
- Андрій Олександрович Дʼяченко
- Анатолій Володимирович Попов
- Дмитро Анатолійович Живаєв
- Дмитро Леонідович Підшивалов
- Микола Володимирович Грудінін
- Євген Вікторович Фєдотов
- Дмитро Сергійович Опарін
- Денис Борисович Іванов
- Сергій Олександрович Слюсар
- Олексій Володимирович Іларіонов
- Олександр Сергійович Калашніков
- Олександр Євгенійович Ширшков
- Олександр Сергійович Випріцький
- Олексій Юрійович Бельчев
- Віктор Євстафієвич Ковалко
- Вʼячеслав Миколайович Крячков
Читайте також: Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes
- Володимир Рафаелович Мкртумян
- Роман Миколайович Трегубенко
- Сергій Володимирович Петлиця
- Євген Олександрович Кібіцький
- Дмитров Миколайович Коптілов
- Андрій Петрович Красноперов
- Євгеній Олександрович Черевков
- Сергій Миколайович Масюк
- Дмитро Сергійович Перчін
- Магомед Ісаєвич Бажаєв
- Іван Юрійович Безсмертних
- Олександр Олександрович Ломакін
- Абдулмеджид Абдулмурадович Тагіров
- Олексій Володимирович Маняхін
- Іван Сергійович Ісіков
- Євген Сергійович Зайцев
- Антон Володимирович Кусов
- Євген Юрійович Корольов
- Денис Володимирович Черногузов
- Андрій Михайлович Передерій
- Андрій Іванович Захаров
- Олег Мельников
- Олексій Чечеткін
- Віктор Михайлович Романов
- Сергій Штурбабін
- Дмитро Барашев
- Антон Осінцев
- Євген В. Жуков
- Станіслав Корецький
- Антон Олександрович Котляров
- Олексій Дмитрович Білоног
- Костянтин Олександрович Кулинський
"Їхня військова частина одна з тих, яка регулярно приймає накази про бомбардування Харкова. Кожен із цього списку причетний до численних воєнних злочинів. Вони свідомо виконують злочинні накази. Але так само вони мають усвідомити й невідворотність покарання за ці злочини", - наголошують розслідувачі.
- 25 травня РФ ударила по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. 29 травня пошуково-рятувальні роботи було завершено, загинули 19 людей.
- 9 червня чотири російські військовополонені побували на цивільних об’єктах Харкова, які ворог обстріляв наприкінці травня.
- 30 червня російська окупаційна армія вдарила КАБом по підприємству в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе