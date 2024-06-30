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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes

Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes

30 червня, 2024 неділя
16:01
Війна з Росією Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі

Через заборону бити вглиб РФ на більш ніж 100 км Cили борони України не можуть вдарити ракетами ATACMS по військовому аеродрому "Балтімор", розташованому за 200 км від кордону в місті Воронеж

Зміст

Саме там просто неба базуються десятки російських фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34, які щодня вбивають українських військових та цивільних авіабомбами. На це звертає увагу американський часопис Forbes.

"Але адміністрація президента Джо Байдена ще не дала дозволу українському уряду навести ATACMS на воронезьке Малишево. І тому на даний момент Су-34 з воронезького  Малишева щодня безкарно скидають значний відсоток із приблизно 100 плануючих бомб, які росіяни пускають на українські позиції та міста, вбиваючи як солдатів, так і мирних жителів", - зазначає видання.

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При цьому збивати ці Су-34 за допомогло не численних західних комплексів ППО українцям складно, адже росіяни бережуть літаки і сильно не наближаються на них безпосередньо до лінії фрону. Не буде стовідсотковою панацеєю проти КАБів і поява F-16, додає Forbes, наголошуючи із посиланням на військових аналітиків, що єдиним виходом є надання владою США дозволу на застосування по "Балтімору" ракет ATACMS.

"Україна, ймовірно, не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які США заздалегідь не схвалюють. Тож українці чекають дозволу, який вони сподіваються отримати найближчим часом", - підсумовує Forbes.

Теги:
Росія
політика
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
США
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
Авіація
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