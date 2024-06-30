За тиждень росіяни скинула на Україну понад 800 керованих авіабомб, - Зеленський
У неділю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього тижня російська окупаційна армія скинула на Україну понад 800 керованих авіабомб
Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.
"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - зазначив Зеленський.
Він вкотре наголосив на необхідності "сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є".
"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - підсумував президент.
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Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 138 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку штурмів російських окупантів, проте найактивніше війська РФ атакують на Покровському напрямку.
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