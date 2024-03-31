Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що на місці вбивства Кузьмінова знайдено гільзи від 9-міліметрових патронів пістолета "Макарова", які були стандартними боєприпасами для комуністичного блоку.

"Це було чітке повідомлення. Я вас знайду, я вас уб’ю, я вас переїду і принижу", - сказав високопоставлений чиновник іспанської поліції, яка контролює розслідування вбивства.

За словами чиновника, російський пілот вів у Іспанії "нескромне життя" - він відвідував бари, популярні серед російської та української клієнтури, витрачаючи гроші, отримані від української держави. А також їздив на чорному Mercedes S-Class.

NYT зауважує, що досі невідомо, як Кузьмінова знайшли вбивці, але двоє високопоставлених українських чиновників заявили, що він зв’язався з колишньою дівчиною, яка все ще перебуває в Росії, і запросив її приїхати до нього в Іспанію.

Високопоставлений іспанський урядовець повідомив, що нападники, які вбили Кузьмінова, в'їхали в гараж під будинком пілота на білому Hyundai Tucson вранці 13 лютого та чекали кілька годин. Кузьмінов заїхав у гараж близько 16:20, припаркував свій автомобіль і попрямував до ліфта, коли в нього вистрілили. Пілот отримав шість куль і пробіг невелику відстань, перш ніж впав. Потім нападники сіли в машину і переїхали тіло Кузьмінова.

За кілька днів їхню автівку знайшли спаленою, і ще кілька днів знадобилося слідчим, щоб визначити марку, модель автомобіля і встановити, що він був викрадений в Мурсії, в годині їзди, за два дні до вбивства.

Що відомо про спецоперацію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.