Яку відповідальність передбачено за підпали автівок військових: пояснення адвоката

Про те, яку відповідальність передбачено за подібні правопорушення, в ефірі Еспресо розповів Сергій Гулійчук, адвокат з кримінального права, заступник керуючого партнера адвокатського об’єднання Актум.

"Більшість таких злочинів зафіксовано в Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Насамперед хочу зазначити, що вчиняють ці кримінальні правопорушення особи, які є залежними від алкоголю, наркотиків, азартних ігор, ті, хто має мікропозики, а також підлітки. Таких людей підшукують у соцмережах, у Telegram-каналах і в базах даних боржників", – розповів він.

На думку адвоката, паліями керує передусім бажання заробити легких грошей, а не ідеологічні мотиви.

Яку відповідальність передбачено за подібні правопорушення

За підпал автівок передбачено різну відповідальність. Якщо таке авто перебуває на обліку в Збройних Силах України, то злочин буде кваліфікувано за статтею 114-1 ("Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період"). Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також такі злочини можуть кваліфікувати за статтями 194, 113, 258. У цих випадках покарання може становити від 3 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

За словами Сергія Гулійчука, підозрювані в підпалах автівок рідко звертаються по кваліфіковану допомогу до адвоката, бо в них, як правило, немає на це коштів.

"Крім того, такі злочини розкривають по гарячих слідах, оскільки Національна поліція та Служба безпеки України мають листування, відео, на яких зафільмовано даний злочин, і мають неспростовні докази. Тож ці особи будуть покарані на дуже великий термін", – констатує адвокат по кримінальних справах.

Що з підлітками

За словами Сергія Гулійчука, підлітки від 14 років також підпадають під кримінальну відповідальність. З огляду на це він дав кілька порад українцям.

"Особи від 14 років підпадають під кримінальну відповідальність за дані злочини й понесуть свою міру покарання. У зв'язку з цим я наголошую батькам, щоб вони звертали увагу на те, де та з ким спілкується дитина, в яких соцмережах переписується, чи не з'явилися в неї додаткові грошові кошти, якими гаджетами користується. Бо за такі злочини передбачено велику міру покарання, й дитина може собі надалі зіпсувати життя", – підкреслив адвокат.