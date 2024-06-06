За $20 тис. обіцяли допомогти уникнути депортації: посадовців міграційної служби на Одещині викрили на корупції

Про це інформують Одеська обласна прокуратура та ДБР.

Вказано, що в уродженця Молдови був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

"Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді", - йдеться у повідомленні.

За це вони просили 20 тисяч доларів.

Працівникам ДМС повідомили про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі посадовцям обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

"За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюту, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн", - зазначили в ДБР.

Також виявилося, що на матір начальника записані елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. Вона також має у власності багато земельних ділянок, інші будинки та магазини.

Водночас відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму лише 345 116 гривень.

"Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення (ст. 368-5 та 366-2 КК України)", - додали в ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.