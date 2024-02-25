За 2023 рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж

Про це пише пресцентр СБУ.

Як зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк, за минулий рік спецслужба викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла в Миколаївській області.

Водночас служба виявила більше тисячі технічних проникнень, для яких ворог використовував 7 типів шифрувально-програмних закладок.

Також з початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тис. людей і майже 5 тисячам колаборантів, пособникам РФ і навідникам. Станом на 25 лютого суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.