За 2023 рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж
Служба безпеки протягом минулого року викрила щонайменше 47 російських агентурних мереж в Україні
Про це пише пресцентр СБУ.
Як зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк, за минулий рік спецслужба викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла в Миколаївській області.
Водночас служба виявила більше тисячі технічних проникнень, для яких ворог використовував 7 типів шифрувально-програмних закладок.
Також з початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тис. людей і майже 5 тисячам колаборантів, пособникам РФ і навідникам. Станом на 25 лютого суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.
- Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру спецпризначенцю головного управління генштабу ЗС РФ, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу та наказував затримувати місцевих, після чого їх катували.
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