Закликала вбивати українських полонених: 15 років тюрми отримала 66-річна жителька Слов'янська

Про це повідомляє Служба безпеки.

Так, засудженою виявилася 66-річна місцева жителька Слов'янська Донецької області, яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого - бойовика окупаційних угруповань РФ.

Встановлено, що жінка шпигувала за оборонцями Слов’янська та очікувала на повне захоплення регіону. Також вона закликала окупантів жорстоко катувати та вбивати українських полонених.

За даними слідства, жінка передавала ворожому зв’язковому локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов’янському напрямку. Для збирання розвідданих вона обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об’єкти.

Також у листуванні з бойовиком зрадниця просила його вчиняти фізичну розправу над українськими військовополоненими.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожу поплічницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).