Замах на голову Херсонської ОВА Прокудіна: затримано ймовірного навідника

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що затриманий 55-річний місцевий житель дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який після вторгнення втік до РФ.

За даними слідства, чоловік під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Він їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор, і також намагався з'ясовувати потрібну інформацію завдяки розмовам з пасажирами, серед яких були військові. Найбільше чоловіка цікавили локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд.

"Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе. Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ході розслідування стало відомо, що чоловік причетний до спроб замаху на голову місцевої ОВА. За його наведеннями та координатами окупанти намагались поцілити по автомобілю Прокудіна FPV-дроном, оснащеним пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати авто.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою з перспективою довічного ув'язнення.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в Росії", - додали в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.