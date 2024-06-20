Заманив додому для нібито допомоги з песиком: у Києві за розбещення 7-річної дівчинки засудили чоловіка

Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, в кінці травня 2022 року 28-річний чоловік побачив на дитячому майданчику сусідську дівчинку, яка гралася з іншими дітьми.

"Скориставшись відсутністю поряд матері дитини, він вмовив дівчинку допомогти йому завести песика додому, на що дитина погодилась. Вже у квартирі засуджений почав вчиняти розпусні дії щодо дівчинки, а потім випустив її з квартири", - йдеться у повідомленні.

Згодом чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі за розбещення 7-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України). Захист подав апеляцію, втім, прокурори відстояли вирок.

"Також ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", - додали в прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура