Заволодіння 11,4 млн грн Укрзалізниці: одному групи з підозрюваних обрали запобіжний захід 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура

У вівторок, 27 лютого, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП. До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 11 809 200 грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Як повідомили напередодні в пресслужбі НАБУ, Бюро та САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" організовану групу, до складу якої входили посадові особи Укрзалізниці та підприємці.

Фото: nabu.gov.ua

За даними слідства, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця", щоб заволодіти коштами товариства. Для цього він за сприяння давніх знайомих з-поміж представників уряду домігся призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці.

Як стверджують у НАБУ, в 2018-2021 рр. чиновники Укрзалізниці, виконуючи вказівки лідера групи, забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 млн грн. Цими грошима організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Про підозру повідомили 9 особам:

двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Лідера групи затримали. Досудове розслідування триває.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.