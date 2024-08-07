Збитки на 5,3 млн грн: посадовцям Полтавської міськради оголосили підозру в розтраті на закупівлі дронів

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Відомо, що детективи територіального Бюро провели обшуки в міськраді, за результатами яких у розтраті бюджетних коштів на закупівлі дронів підозрюють ексдиректора й головного спеціаліста оборонного департаменту.

Вони у грудні минулого року провели процедуру публічної закупівлі квадрокоптерів для військових частин на суму понад 38 млн грн.

Однак згодом під час моніторингу фахівці БЕБ зафіксували значне завищення вартості цього замовлення - аналітики підтвердили 5,3 млн грн збитків місцевому бюджету.

"Надалі в рамках досудового розслідування детективи під час обшуків помешкань фігурантів та приміщення міськради вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, що долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази", - кажуть у БЕБ.

За результатами обшуків фігурантам повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.