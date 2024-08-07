Збитки на 5,3 млн грн: посадовцям Полтавської міськради оголосили підозру в розтраті на закупівлі дронів
Посадовцям Полтавської міської ради повідомили про підозру у розтраті на закупівлі БПЛА, внаслідок чого місцевий бюджет отримав збитків на 5,3 млн грн
Про це інформує Бюро економічної безпеки.
Відомо, що детективи територіального Бюро провели обшуки в міськраді, за результатами яких у розтраті бюджетних коштів на закупівлі дронів підозрюють ексдиректора й головного спеціаліста оборонного департаменту.
Вони у грудні минулого року провели процедуру публічної закупівлі квадрокоптерів для військових частин на суму понад 38 млн грн.
Однак згодом під час моніторингу фахівці БЕБ зафіксували значне завищення вартості цього замовлення - аналітики підтвердили 5,3 млн грн збитків місцевому бюджету.
"Надалі в рамках досудового розслідування детективи під час обшуків помешкань фігурантів та приміщення міськради вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, що долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази", - кажуть у БЕБ.
За результатами обшуків фігурантам повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо запобіжних заходів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 7 серпня стало відомо, що БЕБ обшукує постачальників продуктів для Міноборони на Київщині.
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