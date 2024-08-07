БЕБ обшукує постачальників продуктів для Міноборони на Київщині

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються на підставі ухвали суду задля виявлення та вилучення документів й чорнової бухгалтерії. У БЕБ наголосили, що обшуки жодним чином не перешкоджають законній діяльності підприємства.

Раніше під час аналізу податкових накладних аналітики Теруправління БЕБ зʼясували, що лише протягом 2022 - 2023 років на адресу Міноборони було здійснено поставку продуктів на загальну суму 14,5 млрд грн з ПДВ.

Надалі досудове розслідування встановило, що службові особи цих підприємств документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання харчів з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.

"У такий спосіб та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", - розповіли у Бюро.