БЕБ обшукує постачальників продуктів для Міноборони на Київщині
У вівторок, 6 серпня, детективи Бюро економічної безпеки в Київській області проводять обшуки в офісах компаній, які займаються постачанням харчів для Міністерства оборони в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків
Про це інформує пресслужба БЕБ.
Зазначається, що слідчі дії відбуваються на підставі ухвали суду задля виявлення та вилучення документів й чорнової бухгалтерії. У БЕБ наголосили, що обшуки жодним чином не перешкоджають законній діяльності підприємства.
Раніше під час аналізу податкових накладних аналітики Теруправління БЕБ зʼясували, що лише протягом 2022 - 2023 років на адресу Міноборони було здійснено поставку продуктів на загальну суму 14,5 млрд грн з ПДВ.
Надалі досудове розслідування встановило, що службові особи цих підприємств документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання харчів з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.
"У такий спосіб та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", - розповіли у Бюро.
- У березні заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів з харчуванням для ЗСУ у східній та центральній частині України. Каже, що отримав багато нарікань на пайки.
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