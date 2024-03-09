"Чимало нарікань на пайки": Міноборони перевірило склади з харчуванням для ЗСУ на сході та в центрі України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Метою візитів було проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів – сухпаїв.

"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом у Збройних Силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Річ у тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових", – зауважив Половенко.

До 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3,5 тис. кілокалорій, наголошують у міністерстві.

"Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму", - пояснив Половенко.

Він також наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася в кінці 2022 року, тоді вся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.

"Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консервів та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі", - підкреслив заступник міністра оборони.

Фото: https://www.mil.gov.ua/