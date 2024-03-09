Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Чимало нарікань на пайки": Міноборони перевірило склади з харчуванням для ЗСУ на сході та в центрі України

"Чимало нарікань на пайки": Міноборони перевірило склади з харчуванням для ЗСУ на сході та в центрі України

9 березня, 2024 субота
17:09
Суспільство

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів з харчуванням для ЗСУ у східній та центральній частині України. Каже, що отримав багато нарікань на пайки

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Метою візитів було проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів – сухпаїв. 

"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом у Збройних Силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Річ у тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових", – зауважив Половенко.  

До 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3,5 тис. кілокалорій, наголошують у міністерстві.

"Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму", - пояснив Половенко. 

Він також наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася в кінці 2022 року, тоді вся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.  

"Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консервів та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі", - підкреслив заступник міністра оборони.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

  • Міністерство оборони України у 2024 році планує вдвічі збільшити кількість робочих груп для перевірки якості харчування в українській армії.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Казахстан
7 березня, 2024 четвер
Казахстан відреагував на закиди Росії про наміри передати озброєння Україні
Борис Пісторіус
8 березня, 2024 п'ятниця
Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
8 березня, 2024 п'ятниця
ЗСУ ліквідували російського футзаліста Москаленка, який воював проти України
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 березня
17:34
новини Львова
У США вперше відзначають День заручників і неправомірно затриманих
17:34
Огляд
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Ребров обрав склад для битви за Євро, а росіяни готують Камбососа до бою з Ломаченком: огляд українського спорту за тиждень
17:27
Ексклюзив
мурал з Шевченком
На барикадах Шевченко звучить зовсім інакше, ніж у класах, - Капранов
17:24
ракетний удар Чернігівщина
На Чернігівщині від обстрілу РФ постраждав 51-річний чоловік: міна впала на погріб, який він використовував як укриття
17:10
Ексклюзив
путін, путлер
Путін незадоволений станом війни, але його цілком влаштовує стан економіки та російського суспільства, - політолог Морозов
17:04
Володимир Кара-Мурза
Російському політв'язню Кара-Мурзі не дали привітати доньку з повноліттям
17:02
Ексклюзив
У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка (9 березня 2024 року)
У Бородянці пройшли рекордні читання віршів Шевченка
16:42
Німецький союз міст просить грошей на підземні укриття
16:36
Ексклюзив
рух Чесно
Місцеві ради Харкова та Запоріжжя лишаються закритими для громадян, - рух ЧЕСНО
16:34
скарлатина, висока температура
На Одещині зросла захворюваність на скарлатину: за рік вже зафіксували 61 випадок серед дітей, з них один - летальний
16:27
ООН
Канада та Швеція відновлюють фінансування Палестинського агентства ООН
16:01
OPINION
Тарас Радь
Блокування кордону з Польщею — початок перемовин про вступ України до ЄС
15:43
Оновлено
Нікопольщина
Приїхали до батьків, верталися з церкви: внаслідок обстрілу Нікопольщини загинув 16-річний студент, його брат у реанімації
15:42
ФСБ застрелила двох громадян Казахстану у селі Коряково Калузької області РФ
ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві
15:38
Ексклюзив
Дніпро, Херсонщина
Переправа ворога через Дніпро на правий берег фактично неможлива: Гуменюк про оборонні рубежі Херсонщини
15:36
Судно AROYAT
Перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушить з Кіпру
15:30
фейк
"В України закінчується мобілізаційний резерв": росЗМІ поширюють черговий фейк
15:18
у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
"Заживеш щасливо, коли москаля над тобою не буде": у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
15:09
Ексклюзив
Валерій Залужний і Сергій Шаптала
Йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції: військовий експерт Снєгирьов про результати ВЛК Залужного та Шаптали
15:09
Пропалестинські активісти пошкодили портрет лорда Бальфура у Кембріджі
15:09
Оновлено
шевченківська премія
Шевченківська премія-2024: оголошено лауреатів
14:37
конгрес США
У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія
14:16
Ексклюзив
Трамп і Байден
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
14:08
OPINION
Радомир Мокрик
Соловій vs Єфросиніна: чи вагомим є аргумент "запиту публіки"?
14:06
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра
13:58
Стефан Сежурне
Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом, - голова МЗС Франції
13:51
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну: Анкара закликає до діалогу
13:47
Ексклюзив
путін
Варто розраховувати, що Путін буде при владі до 2036 року, - політолог Морозов
13:38
Ємен, хусити
Сили США та Данії відбили масовану атаку БПЛА хуситів у Червоному морі та Аденській затоці
13:32
Вірменія
Вірменія хоче вступити до Євросоюзу
13:29
Денис Шмигаль
В Україні розформують 5 міністерств, - ЗМІ
13:22
російський паспорт
Ізраїль попередив своїх громадян з російським паспортом, що в РФ їх можуть відправити на війну проти України
13:19
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня
13:18
путін
США готувалися до ймовірного ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року, - CNN
12:59
Девід Кемерон
"Кільцевий обмін": Британія пропонує бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus
12:52
Пожежа на поромі в Бохолі, Філіппіни, 18 червня 2023 р.
Філіппіни переходять на нову оборонну стратегію на тлі напруженості в Південнокитайському морі
12:44
Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії: у Часовому Яру загинула людина, в Очеретиному є поранений
12:42
Фінвал
Українські полярники показали зустріч з фінвалом - другим за величиною китом у світі
12:39
На фото: гелікоптер Apache
На кордоні США і Мексики розбився гелікоптер: загинули двоє людей
12:29
Злочинні банди на Гаїті атакують адмінбудівлі, уряд ввів надзвичайний стан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV