"Чимало нарікань на пайки": Міноборони перевірило склади з харчуванням для ЗСУ на сході та в центрі України
Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів з харчуванням для ЗСУ у східній та центральній частині України. Каже, що отримав багато нарікань на пайки
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Метою візитів було проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів – сухпаїв.
"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом у Збройних Силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Річ у тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових", – зауважив Половенко.
До 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3,5 тис. кілокалорій, наголошують у міністерстві.
"Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму", - пояснив Половенко.
Він також наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася в кінці 2022 року, тоді вся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.
"Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консервів та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі", - підкреслив заступник міністра оборони.
Фото: https://www.mil.gov.ua/
- Міністерство оборони України у 2024 році планує вдвічі збільшити кількість робочих груп для перевірки якості харчування в українській армії.
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