Міноборони планує вдвічі збільшити кількість груп для перевірки якості харчування ЗСУ
Міністерство оборони України у 2024 році планує вдвічі збільшити кількість робочих груп для перевірки якості харчування в українській армії
Про це пише Міністерство оборони.
Зазначається, що заступник Міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю відвідали одну з військових частин, де проводять лабораторні випробування харчових продуктів для українських бійців.
"Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей. За минулий рік силами однієї такої Установи не допустили до постачання до військ понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів", - сказав Половенко.
- 31 січня стало відомо, що Міністерство оборони запобігло постачанню у військові частини понад 362 тонн неякісних продуктів протягом січня.
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