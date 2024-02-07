Міноборони планує вдвічі збільшити кількість груп для перевірки якості харчування ЗСУ

Про це пише Міністерство оборони.

Зазначається, що заступник Міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю відвідали одну з військових частин, де проводять лабораторні випробування харчових продуктів для українських бійців.

"Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей. За минулий рік силами однієї такої Установи не допустили до постачання до військ понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів", - сказав Половенко.