Жінку, яка в червні спаплюжила могили загиблих воїнів у Києві, можуть відправити на примусове лікування

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2024 року вночі 60-річна жінка зайшла на територію парку "Аскольдова Могила" та з невідомих причин почала зривати та ламати пам'ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка", - йдеться у повідомленні.



Слідчі з'ясували, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у психіатричних закладах.



"Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними", - зазначили у прокуратурі.



Таким чином досудове розслідування завершено, клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру скерували до суду для розгляду по суті.



"До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи", - додали в прокуратурі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.