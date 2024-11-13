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Головна Кримінал Жінку, яка в червні спаплюжила могили загиблих воїнів у Києві, можуть відправити на примусове лікування

Жінку, яка в червні спаплюжила могили загиблих воїнів у Києві, можуть відправити на примусове лікування

Юлія Юліна
13 листопада, 2024 середа
18:20
Кримінал прощання із Да Вінчі

До суду скерували клопотання щодо примусового лікування жінки, підозрюваної у вчиненні наруги над могилами загиблих захисників у Києві

Зміст

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2024 року вночі 60-річна жінка зайшла на територію парку "Аскольдова Могила" та з невідомих причин почала зривати та ламати пам'ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка", - йдеться у повідомленні.

Слідчі з'ясували, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у психіатричних закладах.

"Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними", - зазначили у прокуратурі.

Таким чином досудове розслідування завершено, клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру скерували до суду для розгляду по суті.

"До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи", - додали в прокуратурі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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