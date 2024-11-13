Зізнався, що хотів убивати воїнів ЗСУ: СБУ затримала жителя Чернігова, який працював на російське ГРУ
Служба безпеки затримала жителя Чернігова, який підпалював військові автівки та трансформаторну підстанцію в місті. Чоловік також зізнався правоохоронцям, що хотів убивати українських військових
Про це повідомляє СБУ.
Так, підозрюваним виявився 45-річний місцевий безробітний - ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у telegram.
Правоохоронці встановили, що спершу чоловік на замовлення ГРУ РФ підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію в Чернігові. Після цього він отримав завдання з коригування ворожих ударів по північному регіону.
"Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни", - повідомили в СБУ.
Далі, як зізнався він співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ. Для вчинення замахів підозрюваний планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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