Знімала будівництво підземних шкіл: у Херсоні напали на місцеву журналістку Олену Гнітецьку

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

За словами журналістки, вона працює над темою будівництва підземних шкіл у Херсоні й "хотіла особисто оглянути будівництво, яке викликає обурення місцевих мешканців".

"Прибувши на будівництво, я побачила чоловіка і жінку. До мене підійшов хлопець, якому я сказала, що я журналістка. Він указав на людей, яких я побачила, як на представників забудовника. Коли я підійшла до них, щоб поставити запитання, чоловік почав на мене кидатися, забрав мій телефон і викинув його в котлован, почав щось кричати, штовхатись і кидати в мене каміння", - розповіла журналістка.

Пізніше на будівництво приїхав чоловік, який назвався Віктором Спурзою.

"Він мені відразу заявив, що все про мене й онлайн-медіа "Мост" знає. Передав вітання редактору медіа. Почав казати: "Ви постійно про мене пишете погано. Чого ти взагалі сюди прийшла?" - заявила Гнітецька.

Як зазначає представник ІМІ, Віктор Спурза є мешканцем Львівської області й співзасновником ТОВ "Будпостач-СТСВ", яке будує декілька підземних шкіл у Херсоні за кошти міського бюджету.

Восени 2023 року Старосамбірський районний суд Львівської області визнав його винним за частиною 4 статті 358 КК України ("Використання завідомо підробленого документа") та оштрафував на 850 гривень.

"Поліцейські, що прибули на місце події, опитали присутніх, які почали казати, що жодного нападу на журналістку не було, а нападник, на якого вказала Олена, просто випадково впустив її телефон", - йдеться у повідомленні.