Жителі Самари й Санкт-Петербурга нещодавно обурилися – перших немовлят у 2023 році народили не руські мамки, а киргизка і тувинка. Породіллям дісталося сповна, пропонували навіть "зібрати цю шваль і в Макіївку". Ксенофобські настрої розтеклися по всьому рунету: "вони плодяться на нашій землі як таргани, а наші гинуть", "першими в Новому році загинули нові самарці, хєр знає де, і хєр знає скільки... і тут же їх на батьківщині замістив народжений таджичонок".

Війна прискорює скорочення поголівʼя ісконнорускіх, тобто словʼян у РФ. 2022-го року населення досягло історичного мінімуму за 10 років, у квітні народилося менше ніж 100 тис. дітей, — вперше з часів другової світової. Наступного року Московія провалиться в демографічну яму.

Додайте, що від моГілізації та репресій за кордон втекли понад 1 млн громадян. Понад 100 тис. "асвабадітєлєй" загинули в Україні, приблизно утричі більше списані через поранення.

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Ксенофобські срачі виявилися настільки гучними, що на них відреагував фюрер, "висловивши занепокоєння проблемами демографії". Але штука в тому, що кремль та холопи по-різному бачать вихід з ситуації.

Ксенофобські срачі виявилися настільки гучними, що на них відреагував фюрер, "висловивши занепокоєння проблемами демографії". Але штука в тому, що кремль та холопи по-різному бачать вихід з ситуації

Я вже писав про те, що бункерний не знайшов іншого виходу, як заміщати "вибулих" словʼян братніми народами: 9 місяців 2022-го російський паспорт отримали понад 119 тис. таджиків, а ще 114 тис. – право на проживання у РФ. Загалом торік громадянами Росії стали 735 тис. іноземців, з них майже половина – вихідці з Центральної Азії.

Кремль тратить мільярди доларів — де-факто — на асиміляцію тих самих таджиків, тому логічно припустити, що згорьованих російських вдів масово втішатимуть "равшани" та "джумшути", як і вихідці з інших держав Центральної Азії.

Ненависть — головне чуття, яке кремль послідовно й несамовито через телевізор плекав у "глубинного народу": до "піндосів", "гей-ропи", "укрАінцев" і далі за списком. Головна її особливість полягає в тому, що вона багатополярна.

Ненависть — головне чуття, яке кремль послідовно й несамовито через телевізор плекав у "глубинного народу": до "піндосів", "гей-ропи", "укрАінцев" і далі за списком. Головна її особливість полягає в тому, що вона багатополярна

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Побутова ксенофобія в Мордорі значно перевищує "телевізійну". До 50% росіян виступали за обмеження проживання на території Росії вихідців із Кавказу, 31% - вихідців із колишніх середньоазіатських республік СРСР, 8% - українців. "Телевізор" намагався перенаправити невдоволення на Захід, згладивши міжетнічні конфлікти, але особливих результатів не досяг.

"Великіє рускіє" ще не готові ставити запитання Путіну, але вже починають "дискурс", що "русскій мір" стане не таким вже й "русскім". "Макіївки" продовжуватимуться, а значить у Росії народжуватимуться переважно таджики, киргизи та братні їм народи.

Вже зараз правоохоронці РФ попереджають: рівень злочинності в "етнічних анклавах" стрімко росте.

Принциповий момент: те, що "глубінний" російський народ не здатен зрозуміти головою, відчує задницею. З часом він дедалі більше помічатиме оту нову мордорську "ротацію по-путінськи", коли загиблих чмобіків поступово змінюють чужинці, навʼязуючи свої правила, стиль життя і навіть мову спілкування

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Принциповий момент: те, що "глубінний" російський народ не здатен зрозуміти головою, відчує задницею. З часом він дедалі більше помічатиме оту нову мордорську "ротацію по-путінськи", коли загиблих чмобіків поступово змінюють чужинці, навʼязуючи свої правила, стиль життя і навіть мову спілкування.

І ще один важливий факт — ми традиційно недооцінюємо рівень чорносотенного націоналізму в Мордорі. Цей, донедавна путінський електорат, сьогодні складає основу Z-патріотів і цілковито націлений на війну в Україні. Але одного дня він втратить інтерес до програної кремлем кампанії, перенаціливши свій фокус на російські проблеми. І буде здивований.

Якщо рускіє в чомусь дійсно великі, то в ненависті.