Російська політеміграція: як можна жити в такій рожевій логіці?
Величезна частина російських політичних емігрантів щиро вірить, що після смерті Путіна Росія стане демократичною країною
Величезна частина російських політичних емігрантів щиро вірить, що після смерті Путіна Росія стане демократичною країною. Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці. Скільки не думаю над цим, воно все одно мені виглядає як свідома нещира підміна порядку денного для Заходу.
Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.
1. Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія тощо.
2. Неформальні центри влади: Кадиров, Пригожин тощо.
3. Старі еліти на місцях.
4. Поліцейський лад на місцях.
5. Суди.
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6. Відсутність вільних медіа.
7. Відсутність політичних партій.
8. Відсутність громадських організацій.
9. Відсутність парламентської опозиції.
10. Відсутність демократичної традиції.
11. Відсутність цінностей демократії в суспільстві.
Ну, де в цій системі координат може народитися демократія?
Може, я чогось не розумію?
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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