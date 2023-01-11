Величезна частина російських політичних емігрантів щиро вірить, що після смерті Путіна Росія стане демократичною країною. Я не розумію, як можна жити в такій хибній рожевій логіці. Скільки не думаю над цим, воно все одно мені виглядає як свідома нещира підміна порядку денного для Заходу.

Я не розумію (й не вірю), як можуть люди з науковими ступенями так щиро вводити себе в оману.

1. Формальні центри влади: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардія тощо.

2. Неформальні центри влади: Кадиров, Пригожин тощо.

3. Старі еліти на місцях.

4. Поліцейський лад на місцях.

5. Суди.

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6. Відсутність вільних медіа.

7. Відсутність політичних партій.

8. Відсутність громадських організацій.

9. Відсутність парламентської опозиції.

10. Відсутність демократичної традиції.

11. Відсутність цінностей демократії в суспільстві.

Ну, де в цій системі координат може народитися демократія?

Може, я чогось не розумію?

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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