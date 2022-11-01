КСУ визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним

Про це інформує Конституційний суд України.

"У вівторок, 1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата Конституційного Суду України ухвалила Рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції України, що набрали чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", - йдеться в повідомленні.

50 нардепів, які зверталися з поданням, наполягали, що закон є неконституційним, вважаючи, що його було ухвалено з порушенням конституційної процедури.

Конституційний Суд визначив, що процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, КСУ визнав заперечуваний закон таким, що відповідає Конституції України.

Раніше Віталій Портников заявляв, що скасування недоторканності стало кроком до диктатури.

11 листопада, 2020 року Конституційний суд України відкрив провадження у відповідь на запит розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента до адміністративної відповідальності.

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