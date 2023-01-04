Кулеба анонсував розгортання Patriot в Україні "в максимально стислі терміни"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував розгортання американських систем Patriot в Україні "в максимально стислі терміни"
Про це він сказав на брифінгу 4 січня.
"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовку до передавання цих систем уже розпочато", - заявив Кулеба.
- У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.
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