Про це він сказав на брифінгу 4 січня.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовку до передавання цих систем уже розпочато", - заявив Кулеба.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.

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