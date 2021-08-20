Кулеба назвав учасників саміту перших леді та джентльменів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, хто приїде на саміт перших леді та джентльменів
Про це повідомляє Укрінформ.
"Станом на зараз у нас є 10 перших леді, які підтвердили свою участь, разом з пані Оленою (Зеленською - ред.) - 11. Це - перші леді Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Рики, Бразилії і дружина президента Євроради", - зазначив він.
Кулеба уточнив, що через пандемію COVID-19 частина учасників буде присутня фізично, а частина - братиме участь в онлайн-форматі.
- 23 серпня з ініціативи першої леді Олени Зеленської вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.
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