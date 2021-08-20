Кулеба назвав учасників саміту перших леді та джентльменів

Про це повідомляє Укрінформ.

"Станом на зараз у нас є 10 перших леді, які підтвердили свою участь, разом з пані Оленою (Зеленською - ред.) - 11. Це - перші леді Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Рики, Бразилії і дружина президента Євроради", - зазначив він.

Кулеба уточнив, що через пандемію COVID-19 частина учасників буде присутня фізично, а частина - братиме участь в онлайн-форматі.

23 серпня з ініціативи першої леді Олени Зеленської вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.