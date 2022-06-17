Кулеба назвав умову, за якої Путін погодиться на переговори

Про це міністр закордонних справ України заявив у статті для Foreign Affairs.

За словами Дмитра Кулеби, на Півдні ЗСУ вже контратакують, але для прориву оборони противника застосовуватиметься передове озброєння. "Ми прагнутимемо поставити росіян на межу необхідності залишити Херсон — місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України. Якщо ми просуватимемося і на півдні, і на сході, ми можемо змусити Путіна обирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон та Мелітополь, і відмовою від нещодавно окупованих територій на Донбасі, щоб він міг утримувати південь", — зазначив Кулеба.

Міністр вважає, що тоді Володимир Путін почне серйозніше ставитись до переговорів про припинення вогню.

"Нашою метою, як і раніше, буде виведення російських військ з України… Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись із достатньою кількістю провалів. Якщо наші збройні сили стануть сильнішими та успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову", — наголосив Кулеба.

17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що не погрожує світові ядерною зброєю, але готова її застосувати в разі загрози суверенітету.

12 червня очільник Державної думи Росії В'ячеслав Володін виступив з погрозами на адресу України, Польщі й усієї Європи, яких, за його словами, може "не стати" у випадку появи в українців ядерної зброї. Схожою є й риторика речниці російського МЗС Марії Захарової.

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