Кулеба: Німеччина та Франція планують демотивувати РФ від повтомасштабного вторгнення на українські території

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Франція та Німеччина запевнили, що у разі, якщо Росія наважиться на повномасштабну військову операцію проти України, то будуть наслідки. Ми домовилися, що буде проведена комунікація з Росією, щоб демотивувати її від цих дій", - зауважив він.

Також під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, Кулеба порушив питання того, що саме партнери України можуть зробити, аби стримати Росію від повномасштабної війни.

"Це не лише політична комунікація. Це й усвідомлення Росією конкретних наслідків для її, зокрема економіки, у разі агресивних дій", - зазначив Кулеба.

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