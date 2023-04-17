Кулеба після Іраку відвідає Кувейт
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що 18 квітня Дмитро Кулеба відвідає Кувейт
Про це він написав у facebook.
"Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня - Кувейт", - йдеться у повідомленні.
Ніколенко також зазначив, що візит Кулеби до Іраку - перші відвідини главою МЗС України цієї держави з 2012 року.
"Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян", - коментує речник.
- Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Багдад готовий "стати посередником між РФ та Україною".
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