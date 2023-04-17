Про це він написав у facebook.

"Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня - Кувейт", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко також зазначив, що візит Кулеби до Іраку - перші відвідини главою МЗС України цієї держави з 2012 року.

"Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян", - коментує речник.