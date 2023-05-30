Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Кулеба після турне Африкою заявив, що країни континенту вірять у перемогу України

Кулеба після турне Африкою заявив, що країни континенту вірять у перемогу України

30 травня, 2023 вiвторок
17:03
Україна Дмитро Кулеба та очільник МЗС Руанди Вінсент Бірута

Україна готується відкрити 10 посольств у Африці, а це означає, що, наперекір бажанню Москви. багато країн вірять у перемогу України і наше співробітництво

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у ефірі телемарафону, підсумовуючи своє друге турне до країн Африки, інформує сайт МЗС.

Кулеба повідомив, що відвідав 5 країн: Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік та Нігерію. Він підкреслив, що в попередні три десятиліття африканська політика України розвивалася за інерцією з радянських часів, а Україна поступово втрачала Африку. Нині МЗС втілює політику українсько-африканського ренесансу.

"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах. До того, щоб більше африканських студентів навчалися в Україні, що вигідно нашим навчальним закладам і збільшує мʼяку силу нашої держави; готові до збільшення обсягів торгівлі; готові до нового розвитку туризму після війни; їх цікавить також фармацевтика, цифровізація та низка інших сфер. Ми відчули цілковиту відкритість до реалізації взаємовигідних проєктів. А головне, що тут хочуть мати справу з Україною без посередників", — зазначив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що на стику цих факторів відкриються не лише економічні, але і політичні можливості.

"Ми прагнемо забезпечити результативне голосування країн Африки за наші резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей з ізоляції Росії на міжнародній арені. Це складна історія, оскільки РФ давно системно інвестувала в Африку. Але вода камінь точить, і ми обов'язково цей камінь російського впливу в Африці підточимо", — підкреслив глава МЗС.

Міністр розповів про повну підтримку України на переговорах за зачиненими дверима. Водночас Росія системно, роками будувала політику в Африці та має багато "гачків". Завдання України полягає в тому, щоб тихою дипломатичною роботою звільнити від них африканські країни.

"Якби Росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, Лавров не літав би слідом за мною, а російські дипломати в Африці не бігали би, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити та не зустрічатися зі мною. Вся ця активність росіян свідчить про одне: вони відчувають реальну загрозу для їхнього впливу в Африці від нашої роботи", — заявив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що Зеленський поставив завдання відкрити десять нових посольств України в Африці.

"Вісім з десяти країн вже дали згоду на відкриття посольств України, дві інших завершують відповідні процеси. Це гарний показник. На 4-5 країн вже є низка кандидатів у посли", — зазначив він.

Міністр зауважив, що відкриття посольств є важливим, але не єдиним інструментом роботи на Африканському континенті. До кінця року він анонсував створення нових інституційних механізмів взаємодії з країнами Африки. За його словами, ці механізми дозволять вирішувати проблеми африканських партнерів, щоб Україна в Африці отримувала нові можливості вирішення власних проблем.

Дмитро Кулеба також розповів про свою сьогоднішню участь в інавгурації президента Нігерії Боли Тінубу. На церемонію прибули лідери та представники з десятків африканських країн, із якими українська делегація провела результативні переговори на полях події.

Насамкінець міністр розповів, чому африканські партнери вірять у перемогу України: "Колись вони боролися за свою свободу та незалежність і ніхто в них не вірив. Але вони боролися за правдиву, священну справу, за своєю землю і тому вони перемогли. Саме тому і ми зрештою переможемо".

Африка
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Евробачення Швеція – Loreen
29 травня, 2023 понедiлок
Переможниця "Євробачення-2023" Loreen не підписала прапор України, який планували виставити на благодійність
Грузія ЄС
30 травня, 2023 вiвторок
Відновлення авіасполучення з Росією: 27 країн ЄС оголосили демарш Грузії
Кирило Буданов
29 травня, 2023 понедiлок
Буданов звернувся до росіян після обстрілу України 29 травня: "Ви дуже скоро про це пошкодуєте"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.6
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
30 травня
18:03
МЗС Польщі
Речник МЗС Польщі позбувся посади після скандальної заяви про Волинську трагедію
18:01
Джеймс Клеверлі
"Має право захищатися": у Великій Британії заявили, що Україна може атакувати Росію
17:55
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Історія про повернення доплат так не вирішується: нардеп Железняк про законопроєкт щодо виплат та відпусток для військовослужбовців
17:49
Оновлено
відключення електроенергії
В Україні через збій в енергосистемі відбулись екстренні відключення світла. Причини можуть критися у мережах Укренерго
17:46
Ексклюзив
Євгенія Кравчук
Україна має отримати спрощену процедуру вступу до НАТО, - нардепка Кравчук
17:44
До Міжнародного дня захисту дітей у Музеї війни відкрилась виставка "Барви Перемоги"
17:43
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Армія Білорусі тренуватиметься завдавати ракетних ударів "іскандерами"
17:42
Олег Кіпер
Уряд призначив нового очільника Одеської ОВА
17:30
Дотисли через три місяці боротьби: Порошенко про доплати військовим та збільшення відпусток
17:27
Оновлено
головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський
В РФ оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Залужного та командувача Сухопутних військ Сирського
17:22
Смартфон
єВідновлення: відтепер заявку для отримання коштів можуть подати й ті, у кого немає Дії або смартфона
17:06
відключення електроенергії
В Україні з 1 червня зростуть тарифи на електроенергію для населення, – ЗМІ
16:46
легіон "Свобода Росії"
В РФ заборонили прапор легіону "Свобода Росії"
16:46
Оновлено
РосЗМІ заявили, що в Москві затримали українку, яка намагалася оформити опікунство над дітьми з Херсонщини
16:40
Ексклюзив
москва, кремль
Запусками дронів по Москві ФСБ намагається підштовхнути російський народ активно долучатися до війни, - військовий експерт Селезньов
16:40
Оновлено
НАБУ прийшло з обшуками в Укрзалізницю. В УЗ прокоментували
16:31
"Білі Янголи" вивезли з фронтового Нью-Йорка трьох осиротілих діток 
16:27
Віктор Орбан
"Є сумніви": у Німеччині озвучили ставлення до майбутнього головування Угорщини в ЄС
16:05
Каха Каладзе
У правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС
16:03
зенітно ракетний комплекс Patriot
Шойгу вдруге за місяць заявив про нібито ураження Patriot у Києві. У Повітряних силах прокоментували
15:50
Шахрайський кол-центр
Кол-центри та фінансові піраміди в Україні: Рада створила слідчу комісію
15:46
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує в Чорному морі 12 кораблів, серед них чотири носії "калібрів"
15:30
Ексклюзив
Роман Костенко
Поранені військові мають отримувати зарплату, як до поранення, а щодо доплати 30 тис. грн - потрібно розробити градацію, - полковник СБУ Костенко
15:26
Єдина Росія
Окупанти примушують працівників псевдоадміністрацій до "голосування" на "праймеріз" "Єдиної Росії"
15:11
Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виходить у прокат в Польщі українською мовою. Вдома він зібрав уже понад 148 млн грн
15:01
Ексклюзив
окупанти
На Авдіївському напрямку противник перегруповується в очікуванні наступу Сил оборони, - капітан ЗСУ Прозапас
14:58
Воїн ТрО заявив, що комбат підірвав авто, куплене волонтерами, а йому погрожують через розголос. Триває службове розслідування
14:53
Збирав дані про Сили оборони на Чернігівщині: російського агента засудили до 15 років ув’язнення
14:47
евакуація
Вигадують діагнози: росіяни знайшли новий привід для депортації українських дітей
14:45
ракета Hellfire
Польща підписала контракт зі США на купівлю ракет Hellfire
14:30
військовий літак Німеччина
У Німеччині почнуться наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації
14:30
Приватна місія Ax-2 повертається з Міжнародної космічної станції на Землю
14:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:15
військкомати
Парламент зменшив граничний вік призовників з 27 до 25 років
13:59
Верховна Рада
"Слуга" Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який голосував проти Дня пам'яті 8 травня
13:57
Зеленський
"Пекін намагається балансувати між Заходом і Росією", - Зеленський розповів про роль Китаю у досягнення миру в Україні
13:52
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових
Рада у першому читанні підтримала законопроєкти про збільшення відпусток і премії військовим
13:35
міна-"пелюстка"
На Херсонщині на російській вибухівці підірвався риболов
13:18
Оновлено
Атака на Київ у ніч на 30 травня
Нічна атака Києва: знищено 20 "шахедів". Уламки влучили у багатоповерхівку, одна людина загинула, 11 поранено
13:16
Росіяни обстріляли Нікополь
На Нікопольщині, яку регулярно обстрілює армія РФ, змінюють тривалість комендантської години
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV