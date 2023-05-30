Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у ефірі телемарафону, підсумовуючи своє друге турне до країн Африки, інформує сайт МЗС.

Кулеба повідомив, що відвідав 5 країн: Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік та Нігерію. Він підкреслив, що в попередні три десятиліття африканська політика України розвивалася за інерцією з радянських часів, а Україна поступово втрачала Африку. Нині МЗС втілює політику українсько-африканського ренесансу.

"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах. До того, щоб більше африканських студентів навчалися в Україні, що вигідно нашим навчальним закладам і збільшує мʼяку силу нашої держави; готові до збільшення обсягів торгівлі; готові до нового розвитку туризму після війни; їх цікавить також фармацевтика, цифровізація та низка інших сфер. Ми відчули цілковиту відкритість до реалізації взаємовигідних проєктів. А головне, що тут хочуть мати справу з Україною без посередників", — зазначив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що на стику цих факторів відкриються не лише економічні, але і політичні можливості.

"Ми прагнемо забезпечити результативне голосування країн Африки за наші резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей з ізоляції Росії на міжнародній арені. Це складна історія, оскільки РФ давно системно інвестувала в Африку. Але вода камінь точить, і ми обов'язково цей камінь російського впливу в Африці підточимо", — підкреслив глава МЗС.

Міністр розповів про повну підтримку України на переговорах за зачиненими дверима. Водночас Росія системно, роками будувала політику в Африці та має багато "гачків". Завдання України полягає в тому, щоб тихою дипломатичною роботою звільнити від них африканські країни.

"Якби Росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, Лавров не літав би слідом за мною, а російські дипломати в Африці не бігали би, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити та не зустрічатися зі мною. Вся ця активність росіян свідчить про одне: вони відчувають реальну загрозу для їхнього впливу в Африці від нашої роботи", — заявив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що Зеленський поставив завдання відкрити десять нових посольств України в Африці.

"Вісім з десяти країн вже дали згоду на відкриття посольств України, дві інших завершують відповідні процеси. Це гарний показник. На 4-5 країн вже є низка кандидатів у посли", — зазначив він.

Міністр зауважив, що відкриття посольств є важливим, але не єдиним інструментом роботи на Африканському континенті. До кінця року він анонсував створення нових інституційних механізмів взаємодії з країнами Африки. За його словами, ці механізми дозволять вирішувати проблеми африканських партнерів, щоб Україна в Африці отримувала нові можливості вирішення власних проблем.

Дмитро Кулеба також розповів про свою сьогоднішню участь в інавгурації президента Нігерії Боли Тінубу. На церемонію прибули лідери та представники з десятків африканських країн, із якими українська делегація провела результативні переговори на полях події.

Насамкінець міністр розповів, чому африканські партнери вірять у перемогу України: "Колись вони боролися за свою свободу та незалежність і ніхто в них не вірив. Але вони боролися за правдиву, священну справу, за своєю землю і тому вони перемогли. Саме тому і ми зрештою переможемо".