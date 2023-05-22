Україна та Марокко обговорять спрощення візового та торгового режимів

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що це спрощення необхідне, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу.

Зазначається, що це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення дипломатичних відносин в 1992 році.

"Україну та Марокко об’єднує багаторічна історія дружби і взаємної поваги. Марокко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Марокканська студентська спільнота є однією із найбільших іноземних спільнот в Україні. Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хлібу. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян", - сказав Кулеба.

Окрім того, Буріта підтвердив намір Марокко відновити роботу посольства в Києві, а Кулеба запросив міністра відвідати Україну.

Глави МЗС також обговорили формулу миру президента Зеленського, Кулеба запросив Марокко приєднатися до її реалізації.