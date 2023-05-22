Про це Associated Press розповів Жан-Ів Олів’є, ключовий посередник, який допоміг організувати переговори.

За його словами, африканські лідери також обговорять питання полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України під час війни та можливість збільшення обміну полоненими. Зазначається, що політики вирушать до обох країн із місією, яку вони характеризують як миротворчу.

Переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця, сказав Олів'є.

До ініціативної групи входять ПАР, Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.