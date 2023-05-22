Лідери шести африканських країн мають намір у червні відвідати Київ і Москву, щоб "ініціювати мирний процес"
Делегація лідерів шести африканських країн має намір у червні відвідати Київ і Москву у межах запропонованої ними "мирної ініціативи" для завершення війни
Про це Associated Press розповів Жан-Ів Олів’є, ключовий посередник, який допоміг організувати переговори.
За його словами, африканські лідери також обговорять питання полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України під час війни та можливість збільшення обміну полоненими. Зазначається, що політики вирушать до обох країн із місією, яку вони характеризують як миротворчу.
Переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця, сказав Олів'є.
До ініціативної групи входять ПАР, Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.
- 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною.
- Аби представити свій план, Рамафоса планує приїхати до Києва й зустрітись із президентом Зеленським.
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