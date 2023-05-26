Україна відкриє посольство в Руанді

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС України.

Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів у столиці Кігалі переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

"Наприкінці 2022 року президент Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який відвідав Руанду з часу встановлення дипломатичних відносин. Візит відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності.

В українському МЗС відзначили, що після повномасштабного вторгнення РФ Руанда голосує за українські резолюції в ООН, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та солідарна з українським народом.

"Під час переговорів міністри детально обговорили Формулу миру президента України, яка допоможе встановити справедливий та довготривалий мир в Україні та гарантуватиме безпеку у світі, зокрема в Африці. Дмитро Кулеба запросив Руанду приєднатися до втілення Формули миру", - йдеться у повідомленні МЗС.

Окремою темою переговорів стала продовольча безпека в Африці, експорт українських зернових в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми Grain From Ukraine.

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди. Сторони також домовилися незабаром провести бізнес-форум за участі українського та руандійського бізнесу.

Кулеба запросив руандійського колегу відвідати Україну.