Кулеба пояснив, чому переговори з РФ неможливі найближчим часом

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю японському телеканалу NHK.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не є партнером, з яким можна серйозно домовлятися, і доки він керує Росією, переговори про припинення вогню будуть неможливими.

"Я не думаю, що переговори з Росією розпочнуться найближчим часом. Навіть якщо він дає обіцянку, немає ніяких гарантій, що вона не буде порушена. Навіть якщо ви думаєте, що успішно домовилися, ви ризикуєте. Це не партнер, з яким можна вести переговори", - сказав Кулеба.