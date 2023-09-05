Кулеба пояснив, чому переговори з РФ неможливі найближчим часом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ неможливі найближчим часом
Про це Кулеба розповів у інтерв'ю японському телеканалу NHK.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін не є партнером, з яким можна серйозно домовлятися, і доки він керує Росією, переговори про припинення вогню будуть неможливими.
"Я не думаю, що переговори з Росією розпочнуться найближчим часом. Навіть якщо він дає обіцянку, немає ніяких гарантій, що вона не буде порушена. Навіть якщо ви думаєте, що успішно домовилися, ви ризикуєте. Це не партнер, з яким можна вести переговори", - сказав Кулеба.
- 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.
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