Про це він сказав у інтерв'ю ABC News.

Зазначається, що Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити Путіна розпочати переговори.

Відповідаючи на запитання журналіста ABC News, чи це "можливо", Зеленський сказав: "Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений".

Перемовини й мирні ініціативи

26 січня Володимир Зеленський заявив, що може повернутися за стіл перемовин з РФ тільки після виведення військ та визнання Москвою помилок.

Згодом заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Москва готова розпочати переговори з Україною "на основі реальності, яка нині існує".

23 лютого очільник МЗС України Дмитро Кулеба представив в ООН проєкт резолюції про принципи миру в Україні.

Водночас у лютому свій варіант "мирного плану" представив Китай. Візит їх спецпредставника у Київ та Москву не призвів до особливих зрушень у напрямку переговорів.

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. 10 червня стало відомо, що очільник КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України.

22 червня під час візиту лідера Індії до США Байден та Моді підписали спільну заяву щодо України. Під час візиту Моді пообіцяв працювати над досягненням миру в Україні, так і не вживши слова "війна".

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. 28 червня спецпосланець Папи Римського відвідав Москву.