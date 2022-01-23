Кулеба пояснив, якими будуть наслідки визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ДНР" та "ЛНР" Російською Федерацією стане її повним виходом з Мінських домовленостей
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, відповідальність за майбутнє виконання Мінських угод лежить на Росії і визнання "ЛНР" та "ДНР" призведе до їхнього остаточного руйнування.
"Можливе визнання "ЛНР" та "ДНР" Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей. Для світу є картинка тут абсолютно чіткою і очевидною. Перше. Росія є стороною конфлікту. Друге. Росія має виконувати частину Мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини. Третє. Україна за останні роки зробила все для виконання Мінських домовленостей та рішень нормандських самітів", – сказав Кулеба.
- 19 січня депутати з фракції КПРФ внесли до Держдуми проєкт постанови, в якому пропонують офіційно визнати "ЛНР" та "ДНР".
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